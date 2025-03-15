جهاز مكافحة الإرهاب لشفق نيوز: الحدود العراقية مع سوريا تحت السيطرة

شفق نيوز/ أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، كريم التميمي، يوم السبت، أن الجهاز يؤدي دوراً محورياً في تأمين الحدود العراقية السورية، مشيراً إلى انتشار مفارزه الأمنية على طول الشريط الحدودي، مع تنفيذ طلعات استطلاع يومية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وقال التميمي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ العديد من العمليات النوعية خلال العام الحالي، والعام الماضي في شمال وجنوب الرطبة و راوة في محافظة الأنبار"، مبيناً أن "قوات الجهاز استهدفت مواقع تمركز الإرهابيين وقادتهم، إضافة إلى تدمير عشرات المضافات التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية كملاجئ".

وأشار إلى أن "الجهاز يولي اهتماماً خاصاً بتأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، لمنع أي محاولات تسلل أو تهديدات أمنية قد تؤثر على استقرار البلاد".

وختم التميمي تصريحه بالتأكيد على أن "القوات الأمنية العراقية موجودة بشكل دائم لحماية الحدود"، مطمئناً الشعب العراقي بأن "جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى لن تسمح بأي خرق أمني على الحدود العراقية السورية".

يذكر أن قيادة قوات حرس الحدود أفادت، الأسبوع الماضي، بتكثيف انتشار قواتها على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بالتزامن مع المعارك العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن السورية، ومجاميع مسلحة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتشهد الحدود العراقية السورية، الممتدة عبر محافظة الأنبار، مراقبة مكثفة من قبل القوات الأمنية العراقية، وسط تعزيزات مستمرة لضمان عدم تسلل عناصر إرهابية أو تهريب الأسلحة والممنوعات.