جهاز مكافحة الإرهاب :اعتقال أربعة "إرهابيين" في ثلاث محافظات

شفق نيوز / أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، اعتقال أربعة مطلوبين بتهم ارهابية في ثلاث محافظات بينها السليمانية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "استناداً لتوجيهاتِ القائدِ العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وباشراف مباشر لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذَ جهازِ مكافحةِ الإرهاب مجموعة عمليات في مناطق مختلفة من الوطن، فضمن عمليات التنسيق المستمر مع مديريةِ أسايش السليمانية وفوج مكافحة الإرهاب في السليمانية ألقى أبطالنا القبض على ارهابيينِ اثنين في السليمانية".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على أحد المطلوبين في العاصمة بغداد، وأحد المطلوبين في محافظة الانبار".