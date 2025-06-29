جهاز مكافحة الارهاب ينفذ عملية نوعية ضد داعش في جبال "بلكانة"

شفق نيوز - صلاح الدين

افاد مصدر أمني مسؤول، بأن جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية نوعية في جبال "بلكانة" شمال محافظة صلاح الدين.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن العملية كانت ناجحة ونتائجها ايجابية، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

أعلنت خلية الإعلام الأمني/ قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس الماضي، أن قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب قتلت عنصرين من تنظيم داعش في عملية وصفتها بالنوعية نُفذت في وادي زغيتون، جنوبي محافظة كركوك، بعد كمين محكم استند إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وقالت الخلية في بيان، "العملية تمت بمتابعة مكثفة استمرت لأربعة أيام متواصلة، وأسفرت عن مقتل اثنين من العناصر البارزة داخل التنظيم، أحدهما يشغل منصب (والي الرياض) والآخر (عسكري الرياض)".