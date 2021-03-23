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جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على "أبو ياسر" وسبعة آخرين

Category: أمـن

Date: 2021-03-23T10:14:10+0000
جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على "أبو ياسر" وسبعة آخرين

شفق نيوز/ أعلن اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على اثنين من عناصر داعش اشتركا بعمليات استهداف للقوات الامنية، مشيرا إلى تنفيذ عملية أمنية في إقليم كوردستان.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب جهوده الحثيثة لمُلاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن جهاز مكافحة الارهاب "نفذ سلسلة من العمليات الناجحة إحداها كان في أقليم كُردستان، تمكن فيها فوج السُليمانية من إلقاء القبض على هدفين بالجرم المشهود في حلبجة بعد توفير المعلومات الاستخبارية من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى "إلقاء القبض على عُنصرين من داعـش في مخمور والشرقاط أشتركا بتنفيذ هجمات جبانة على نقاط القوات الأمنية".

وتابع اللواء رسول؛ أن جهاز مُكافحة الإرهاب وجه "ضربة موجعة" إلى العصابات الإرهابية من خلال القبض على ما يُسمى "أمني قاطع العظيم" و الإرهابي "أبو ياسر" والذي تم إلقاء القبض عليه هو وأحد مُرافقيه في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.

وأشار إلى أن جهاز مُكافحة الإرهاب اختتم سلسلة عملياته بإلقاء القبض على إرهابي من عصابات داعش غرب بغداد؛ لافتا إلى أن عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب بلغ 8 إرهابيين.

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