جهاز مكافحة الارهاب يقتل ٥ دواعش في نينوى

شفق نيوز / أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يوم الخميس، مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش، خلال الاشتباكات القائمة في جبال عداية جنوب الموصل، مركز محافظة نينوى.

وفي عملية منفصلة، أعلن الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء 31 بالحشد الشعبي، أطاحت عصر اليوم، بأحد عناصر تنظيم داعش، في قضاء بيجي ضمن محافظة صلاح الدين، وفقا لأوامر قضائية".

هذا وتواصل قوات الأمن العراقية بمختلف صنوفها، ملاحقة بقايا تنظيم داعش، والمطلوبين وفق الأحكام القضائية، استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، حيث يجري تسليم الملقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة.