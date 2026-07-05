أثناء اشتباكات مع داعش.. مقتل ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة كركوك

شفق نيوز - بغداد

نعى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن كريم التميمي في بيان، اليوم الأحد، الملازم أول في الجهاز "حسن خضير زغير"، "الذي نال شرف الشهادة دفاعاً عن الوطن" خلال اشتباكات مسلحة مع عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وتأتي هذه المواجهات بالتزامن مع عمليات أمنية واسعة تنفذها قوات جهاز مكافحة الإرهاب منذ يوم أمس، بإسناد من المقاتلات الحربية العراقية، في منطقة "آلتون كوبري" شمالي كركوك، المحاذية لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لملاحقة وبتر فلول التنظيم المتشدد.