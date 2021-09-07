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جهاز مكافحة الارهاب يعلن تفاصيل "الثأر لشهداء الاتحادية": مطاردة باستخدام الطائرات

Category: أمـن

Date: 2021-09-07T09:11:07+0000
جهاز مكافحة الارهاب يعلن تفاصيل "الثأر لشهداء الاتحادية": مطاردة باستخدام الطائرات

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب في العراق، يوم الثلاثاء، تفاصيل العملية العسكرية التي شنها على مجاميع داعش الارهابي في كركوك، على خلفية مقتل (13) عنصر من الشُرطة الاتحادية في وقت سابق.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "جهاز مُكافحة الإرهاب وبأسلوبه التكتيكي الحديث تمكن من قتل (مفرزة كاملة) لعناصر داعـش كانت تروم التعرض على قواطع مُرابطات القوات الأمنية في مُحافظة كركوك".

وأضاف البيان؛ أن "هذه المفرزة سقطت بكمائن فُرسان الجهاز الأبطال بعد رصد حركتهم بواسطة قناصينا الشُجعان بالقرب من (التون كوبري) و تمكنوا من قتل عدد منهُم بنيران مُباشرة، وجرت مُطاردة لباقي العناصر الإرهابية الفارة من المواجهة بواسطة طائرات التحالُف الدولي التي تمكنت من تدمير المضافة التي انطلقت منها هذه العناصر التكفيرية".

وأكد البيان؛ إن "جهاز مُكافحة الإرهاب باق على الوعود التي يطلقها على نفسه وأن عمليات الجهاز مُستمرة حتى الوصول إلى عراق يخلو من الإرهاب والتطرف الفكري".

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