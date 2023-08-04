جهاز مكافحة الارهاب يعتقل 8 ارهابيين في مناطق متفرقة من العراق

شفق نيوز/ أفاد جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، بالقاء القبض على 8 ارهابيين في عمليات نفذتها في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال الجهاز في بيان، إن قواته نفذت "عملية سريعة ومباغتة في العاصمة بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة الدورة".

وفي عملية نوعية في محافظة ديالى تم القاء القبض على احد المنتمين داعش الارهابية، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أنه ضمن عمليات التنسيق والتعاون مع فوج مكافحة الارهاب السليمانية تم القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة السليمانية.

كما أُلقي القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك ضمن طريق السليمانية، وفي محافظة الانبار القى الجهاز القبض على احد الارهابيين ووالده من المنتمين لعصابات داعش الارهابي.

وفي صحراء الحضر محافظة الموصل وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم طمر احد الكهوف بالاضافة الى (4) انفاق كانت تعد مخازن اسلحة ومعدات لعصابات داعش الارهابي.

لتختتم مكافحة الإرهاب بواجب العثور على كدس اسلحة واعتدة في محافظة ديالى - ناحية جلولاء قرب معمل "الحصو" تم ضبط الاعتدة وتفجير التالف منها وعادت قواتنا بسلام.