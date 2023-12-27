جهاز مكافحة الارهاب بالعراق: مقتل واعتقال نحو 200 إرهابي في العام 2023

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب، يوم الأربعاء، حصيلة العمليات التي نفذها خلال العام 2023 ضد المجاميع والتنظيمات الإرهابية في العراق.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن هذه العمليات جميعها استباقية، ومستندة الى معلومات استخبارية من قبل استخبارات جهاز مكافحة الارهاب، وجرت بالتنسيق مع بقية الوزارات والمؤسسات الامنية.

وأوضح أن عدد الواجبات التي نُفذت في العام 2023 كان 240 واجبا في مناطق مختلفة من العراق، وكانت حصيلتها إلقاء القبض على 135 إرهابيا بمستويات قيادية مختلفة، و مقتل 51 إرهابيا آخر.

كما أكد النعمان أن تلك العمليات كانت مدعومة بإسناد جوي من قبل القوة الجوية العراقية وطيران الجيش، وبعضها من قبل طيران التحالف الدولي بعدد 10 ضربات جوية.

وعن العمليات التي نفذها الجهاز في ملاحقة تجار ومتعاطي ومروجي المخدرات، قال المتحدث، إنه خلال هذه السنة تم إلقاء القبض على تسعة من كبار تجار المخدرات بعمليات نفذها الجهاز.