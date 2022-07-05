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مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان: القصف التركي استهدف مقراً للعماليين في مخمور

Category: أمـن

Date: 2022-07-05T10:40:32+0000
مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان: القصف التركي استهدف مقراً للعماليين في مخمور

شفق نيوز/ أفاد جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بأن طائرة تركية شنت ضربة جوية استهدفت بها مقراً لحزب العمال الكوردستاني بقضاء مخمور الذي يتبع إداريا محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القصف التركي حصل في الساعة 12:30 ظهرا بطائرة مسيرة واستهدف مقرا لحزب العمال الكردستاني في مخمور.

وأشار إلى أن القصف تسبب بأضرار بشرية و مادية في المكان المستهدف.

و قصفت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة التركية، في وقت سابق من اليوم، مخيما للاجئين الكورد الأتراك في قضاء مخمور.

وجاء قصف مخيم مخمور بالتزامن مع زيارة وفد أمني رفيع المستوى إلى قضاء مخمور قادما من بغداد.

ويضم المخيم المئات من الأسر الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طوال، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقا لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.

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