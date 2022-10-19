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جهاز مكافحة ارهاب السليمانية يحبط هروب ستة "إرهابيين بارزين" الى خارج العراق

Category: أمـن

Date: 2022-10-19T09:30:07+0000
جهاز مكافحة ارهاب السليمانية يحبط هروب ستة "إرهابيين بارزين" الى خارج العراق

شفق نيوز/ أحبط جهاز مكافحة ارهاب السليمانية، يوم الأربعاء، هروب ستة "إرهابيين بارزين" الى خارج العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال تنسيق العمل بين القوات الأمنية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت القوات الامنية من جهاز مكافحة ارهاب السليمانية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة من احباط محاولة هروب ستة ارهابيين بارزين الى خارج البلاد، وهم من المطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب)".

وأوضحت ان "العمل الأمني المشترك والمعلومات المتبادلة، أصبح أثره واضح في جميع قواطع المسؤولية وحقق نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا".

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