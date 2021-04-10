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جهاز الأمن الوطني يعقد أول اجتماع برئاسة الأسدي

Category: أمـن

Date: 2021-04-10T13:29:59+0000
جهاز الأمن الوطني يعقد أول اجتماع برئاسة الأسدي

شفق نيوز/ عقد رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الاسدي، يوم السبت، أول اجتماع بقيادات الجهاز، بعد انتهاء تكليفه بمنصب محافظ ذي قار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاسدي عقد اليوم اجتماعاً مع المديرين العامين في الجهاز والمديريات التنفيذية، للوقوف على آخر مستجدات الخطط الامنية وما تحقق منها.

وشدد الأسدي، بحسب البيان، على ضرورة تفعيل العمل الاستخباري، مشيرا الى اهمية التعاون وتفعيل مبدأ العمل الجماعي لتعزيز الأمن المجتمعي بما يسهم في توحيد الجهود لإسناد كافة القطعات الامنية.

وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة اثناء الدوام الرسمي وعدم السماح بمخالفة الاجراءات الوقائية.

وكان مصدر أمني،  قد أبلغ أمس الأول الخميس، وكالة شفق نيوز، أن عبد الغني الاسدي استأنف مهامه برئاسة جهاز الأمن الوطني، بعد أكثر من شهر لإدارته محافظة ذي قار بشكل مؤقت عقب احتجاجات دامية.

وتم تكليف أحمد غني الخفاجي بمنصب محافظ ذي قار خلفا للمكلف بإدارة المحافظة عبد الغني الأسدي.

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