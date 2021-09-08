جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن الاستنفار التام

شفق نيوز/ أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الاسدي، يوم الأربعاء، الاستنفار التام لقواته تزامنا مع قرب الزيارة الأربعينية الى مرقد الإمام الحسين في مدينة كربلاء، وكذلك مع قرب موعد الانتخابات المبكرة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وقال الجهاز في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الاسدي ترأس، اليوم، المؤتمر الامني الخاص بدائرة ومديريات أمن بغداد"، مبيناً أن الاسدي وجه بالاستنفار الامني التام استعداداً لتأمين الزيارة الاربعينية والانتخابات المقبلة والعمل ليلا ونهاراً لإنجاح الخطة الامنية".

وأكد الاسدي، بحسب البيان، "وقوف الجهاز بكافة ضباطه ومنتسبيه على مسافة واحدة ومحايدة من جميع القوى والكيانات السياسية ومنع التدخل في الشأن الانتخابي"، مشيراص إلى "رصد ومتابعة كل التحركات المشبوهة التي قد يستغلها العدو لزعزعة الامن والاستقرار والتعامل بالمعلومة الاستباقية مع الاجهزة الامنية كافة".

وشدد الاسدي خلال الاجتماع، على أن "منع الخروقات الامنية مرتبط بإحكام السيطرة على العاصمة بغداد كونها خط سير الزائرين نحو كربلاء"، مؤكداً على "الاستمرار بملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية المنكسرة والتي تحاول الحصول على نصر اعلامي بين حين وآخر".

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي