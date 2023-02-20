جهاز المخابرات يعتقل متورطين اثنين بتهريب 750 ألف دولار

شفق نيوز / أعلن جهاز المخابرات العراقي، يوم الاثنين، القبض على اثنين من المتورطين بتهريب العملة الأجنبية، وبحوزتهما 750 ألف دولار.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه "نفذت عمليتين منفصلتين بالتعاون مع القوات الماسكة للأرض، وتمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتورطين بتهريب الدولار، وبحوزتهما مبلغ (750) ألف دولار معدة للتهريب".

وأضاف أن ذلك جاء "استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وفي إطار الحملة التي تنفذها قوات الأمن العراقية، لملاحقة مهربي العملة الأجنبية والمتلاعبين بسعر الصرف".