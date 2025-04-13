جهاز المخابرات يطيح بإيراني وضابط بالأمن الوطني حاولا اغتيال "بلوغر" عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بأن قوة من جهاز المخابرات تمكنت من اعتقال شخصين اثنين، أحدهما ضابط في جهاز الأمن الوطني، والآخر يحمل الجنسية الإيرانية، وسط محافظة كربلاء.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاعتقال جرت داخل مول الحارث وسط المحافظة، على خلفية تورطهما بمحاولة اغتيال البلوگر العراقية (نور الخفاجي) قبل أسابيع عدة".

وأشار المصدر، إلى أن "القوة الأمنية عثرت بحوزة المعتقلين على مبالغ مالية كبيرة وأسلحة كاتمة للصوت، وقد تم نقلهما إلى مركز احتجاز خاص لاستكمال إجراءات التحقيق".

وتعرضت البلوگر نور الخفاجي، في وقت سابق لهجوم بمادة التيزاب، الأمر الذي أسفر عن إصابات وتشوهات خطيرة في أجزاء من جسدها.