جهاز المخابرات يحرر عراقيا محتجزا في سوريا منذ أشهر

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، عن تكمن جهاز المخابرات العراقي، من تحرير مواطن عراقي محتجز في سوريا منذ أشهر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المواطن (ك.ح)، سافر إلى سوريا أواخر العام الماضي، وهو من سكنة محافظة بغداد، حيث كان متجوز من امرأة سورية".

وأضاف أن "المواطن دخل سوريا عبر معبر القائم البو كمال، وعند وصوله الى اهل زوجته في ريف حمص الشمالي، تم اعتقاله من قبل الأمن السوري بعد توجيه عدة تهم اليه وأودع الحجز عدة اشهر في سجن بمحافظة حمص".

وتابع "تم متابعة قضية اعتقاله من قبل جهاز المخابرات وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات السوري، وقبل أيام جرى إطلاح سراحه وتأمين عودته الى بغداد".