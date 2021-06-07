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جهاز المخابرات العراقي ينعى العقيد نبراس الفيلي: له الدور الأبرز في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة

Category: أمـن

Date: 2021-06-07T12:11:34+0000
جهاز المخابرات العراقي ينعى العقيد نبراس الفيلي: له الدور الأبرز في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة

شفق نيوز / أصدر جهاز المخابرات الوطني، يوم الاثنين، بيانا بشأن اغتيال أحد ضباطه في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد.

ونعى الجهاز في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "الشهيد العقيد نبراس فرمان شعبان الذي طالته أيادي الحقد بعملية جبانة غادرة هذا اليوم، في محاولة يائسة لثني الجهاز عن أداء واجبه الوطني".

وأضاف أن "الفقيد كان مثالاً يُحتذى به في التفاني والاخلاص لخدمة وطنه وشعبه، وكان له الدور الأبرز في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة على امتداد سنوات خدمته".

وأكد الجهاز، بحسب بيانه أن "دم الشهيد سيكون مناراً للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون سلب إرادة الدولة وإضعاف همة أبنائها".

وفتح مسلحون مجهولون، صباح يوم الاثنين، نيران اسلحتهم باتجاه ضابط في جهاز المخابرات العراقي نبراس فرمان الفيلي، الذي يشغل منصب مدير مكتب الرصافة في الجهاز.

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