جهاز المخابرات العراقي يلقي القبض على "أبو حارث بغداد" القيادي في داعش

شفق نيوز/ ألقى جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الجمعة، القبض على المدعو "أبو حارث بغداد" وهو مسؤول (فرقة القادسية) بداعش الارهابي.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنوا من إلقاء القبض على الإرهابي المدعو "ابو حارث بغداد "(مثنى محمد جبارعفريت) أحد أخطر قيادات داعش، والذي انتمى لصفوف الجماعات الارهابية في العام 2005 وعمل ضمن مفارز بغداد ، لينتقل في العام 2007 للعمل مفارز أخرى لزراعة العبوات الناسفة والاغتيالات في العاصمة ، وفي العام 2009 انتقل الى محافظة نينوى وانضم لداعش كقائد لما يسمى فرقة القادسية".

واضافت، "بعد هزيمة داعش في العام 2017 تم اشاعة خبر مقتله في محاولة لايقاف الملاحقات القانونية بحقه، وفي العام 2019 حاول دخول العاصمة بغداد بإسم مستعار وهوية مزورة حيث أُلقي القبض عليه وفق مذكرة قضائية وبكمين محكم استمر لعشر ساعات متواصلة بتاريخ 7 / 2023 ليتم تسليمه الى الجهات المختصة أصولياً".