جهاز المخابرات العراقي يفكك شبكة مخدرات دولية داخل الأراضي السورية

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني، يوم الثلاثاء، تفكيك شبكة مخدرات دولية داخل الأراضي السورية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعقّب مستمر في أكثر من دولة إقليمية و بعملية استباقية نوعية تمكّن جهاز المخابرات الوطني بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في سوريا من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية مكوّنة من خمسة عناصر كانت تخطط لإدخال كميات كبيرة من مادة الكبتاغون المخدرة إلى العراق عبر الأراضي السورية على شكل دفعات".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن ضبط أكثر من 200000 حبة مخدرة".