القوات العراقية تفكك شبكة أجنبية تتاجر بالبشر وتعتقل قاتل ضابط برتبة عميد بالأمن

شفق نيوز / أعلن جهاز المخابرات العراقي، يوم الجمعة، الإطاحة بشبكة أجنبية متعددة الجنسيات لتهريب البشر بعملية استباقية، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة، حيث كانت هذه الشبكة تحاول إدخال أجانب إلى الأراضي العراقية بطريقة غير مشروعة، باستخدام جوازات سفر مزور".

من جانبه، أعلن قائد عمليات ميسان، الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي، إلقاء القبض على المتهم بقتل العميد قاسم داود المنسوب إلى جهاز الأمن الوطني، وضبط بحوزته 3 كغم من مادة الكرستال المخدرة.

وأوضح الزبيدي، في بيان ورد للوكالة، أن "المتهم قام في وقت سابق بقتل العميد قاسم داود المنسوب الى جهاز الأمن الوطني، وأن المتهم مطلوب بقضايا إرهابية عديدة.