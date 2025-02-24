جهاز المخابرات العراقي يعتقل 17 أجنبياً تسللوا داخل شاحنة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الاثنين، بأن قوة مشتركة من اعتقال 17 أفغانياً وباكستانياً مختبئين داخل شاحنة، بكمين جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "دائرة المخابرات في كركوك ووفق معلومات استخبارية تفيد بمحاولة صاحب شاحنة مختصة بنقل وتهريب والإتجار بالبشر نقل 14 باكستانياً و3 أفغانيين متوجهين إلى العاصمة بغداد، وتم وضع نقطة تفتيش مشتركة في ناحية تازة خورماتو (20 كم جنوبي كركوك) حيث تم توقيف شاحنة تحمل أرقام دهوك وسائقها المدعو (ع. ع. ع)، وعند فتح بوابة الشاحنة في نقطة التفتيش تم ضبطهم وهم يحاولون دخول العراق بصورة غير شرعية".

وأضاف المصدر أن "القوة اعتقلت السائق والمتسللين وتم نقلهم إلى مقر احتجاز تمهيداً للتحقيق معهم ومعرفة كيفية دخولهم إلى العراق".