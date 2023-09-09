جهاز المخابرات العراقي يعتقل داعشيا مسؤولا عن تجنيد وتدريب "الذئاب المنفردة"

شفق نيوز/ أفاد جهاز المخابرات العراقي، يوم السبت، بإلقاء القبض على عنصر بتنظيم داعش المسؤول عن تجنيد وتدريب ما يُسمى "الذئاب المنفردة"

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه وبالاشتراك مع جهاز مكافحة الارهاب تمكن من إلقاء القبض على الارهابي (ح ع ب) أحد عناصر داعش والمسؤول عن تجنيد وتدريب ما يسمى (الذئاب المنفردة) وصناعة المتفجرات والاحزمة الناسفة.

وأوضح البيان أن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة ميدانية، واستناداً الى مذكرة قبض قضائية وفي إطار الجهود الاستباقية المبذولة للحفاظ على أمن الزيارة الاربعينية للإمام الحسين.

في غضون ذلك أكد جهاز مكافحة الإرهاب أنه "و بمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي القى عناصره القبض على الارهابي (ح ع ب) والذي يقوم بنشر الفتاوى (الشرعية) الخاصة بداعش، والتحريض على الالتحاق بصفوف مقاتلي داعش في داخل العراق وخارجه وكذلك نشر الإصدارات والاخبار الخاصة بالتنظيم أعلاه".

ووفقا للبيان فإن المتهم يقوم بـ"نشر التعليمات عن كيفية تجهيز وتصنيع المتفجرات والاحزمة الناسفة والعبوات وطرق الاغتيال والصواعق وصناعة الأسلحة المتوسطة ( قاذفات ) عن طريق المواد المحلية، بالاضافة الى نشر الاخبار والاصدارات والبيانات الخاصة بداعش، وكذلك التحريض على الهجرة الى مناطق سيطرة التنظيم في افريقيا".