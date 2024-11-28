جهاز المخابرات العراقي يطيح بشبكة مخدرات دولية ويضبط بحوزتها 48 كغم من الكريستال

شفق نيوز/ أعلن جهاز المخابرات العراقي، يوم الخميس، الإطاحة بشبكة مخدرات دولية، فيما أكد ضبط بحوزتها 48 كغم من مادة الكريستال.

وذكر بيان للجهاز، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز جهاز المخابرات، تمكنت من القاء القبض على شبكة مخدرات دولية حاولت ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة الى الاراضي العراقية وخططت لتوزيع بعضها في العراق ونقل البعض الاخر الى دول مجاورة".

وأوضح البيان، أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعتها والكشف عن هويات العناصر المتورطين فيها والطرق النيسمية التي يستغلونها في تحركاتها والمواد المراد تهريبها".

وتابع البيان: "بعد استحصال الموافقات الأصولية، تم تنفيذ الواجب والقاء القبض على جميع عناصر الشبكة وضبط (48) كغم من مادة الكريستال بحوزتهم، وتسليم المطلوبين اصولياً الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".