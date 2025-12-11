جهاز المخابرات العراقي يطيح بشبكة دولية للاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الخميس، الإطاحة بشبكة دولية للاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، واعتقال عدد من عناصرها.

وتمكن الجهاز، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من الإطاحة بالشبكة التي كانت تنشط في عدد من المحافظات العراقية وتمارس عمليات نصب واحتيال على المواطنين عبر استدراجهم برسائل واتصالات وروابط مضللة منتحلة صفة شركات الدفع الإلكتروني "لإيهام الضحايا بوجود تعاملات مالية حقيقية أو تحديثات لبطاقاتهم الالكترونية".

وأضاف بيان الجهاز، ان "الشبكة الإجرامية تعمل بعد الحصول على المعلومات الشخصية وبيانات البطاقات الخاصة على سحب الأموال وتهريبها إلى الخارج ثم إعادتها إلى العراق عبر عمليات غسل الأموال".

وتمت العملية، وفقاً للبيان، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد متابعة ميدانية وجمع معلومات وأدلة تفصيلية عن تحرّكات الشبكة ومداهمة أوكارها بناءً على مذكرات قبض قضائية، وأسفرت عن اعتقال عدد من عناصرها".

ودعا الجهاز، المواطنين إلى "الحذر من التعامل مع الاتصالات والرسائل مجهولة المصدر أو الافصاح عن معلوماتهم الشخصية أو بيانات بطاقاتهم الإلكترونية والإبلاغ عن أي أنشطة إجرامية من هذا النوع"، متعهّداً "بالاستمرار بملاحقة المتورّطين في هذه الجرائم".