جهاز المخابرات العراقي يحرر "مختطفة" إيزيدية في إحدى الدول الإقليمية

شفق نيوز/ أعلن جهاز المخابرات العراقي، مساء اليوم الأربعاء، عن تحرير إحدى "المختطفات" الإيزيديات من أيدي عناصر تنظيم داعش في إحدى الدول الإقليمية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسيدة مدير عام شؤون الناجيات الإيزيديات من استعادة الفتاة (ف. أ. س) إحدى ضحايا جرائم الاختطاف التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي في العام 2014".

وبين أن "العملية تمت بعد حصول الجهاز على معلومات استخبارية تفيد بوجود الفتاة في إحدى الدول الإقليمية، ليتم التواصل معها وترتيب إجراءات نقلها إلى الأراضي العراقية، حيث تمكن أبطال الجهاز من جلبها إلى بغداد صباح اليوم الأربعاء الموافق 2/10/2024 وبدأت على الفور إجراءات تسليمها إلى ذويها".

وأكد الجهاز استمراره بمتابعة هذا "الملف الوطني المهم ولن يدخر جهداً في سبيل تحرير المختطفات الإيزيديات واستعادتهن كافة".