تدخل عراقي يمنع عرض كتاب "هل أتاك حديث الرافضة" للزرقاوي في معرض دولي

شفق نيوز- بغداد

كشف جهاز المخابرات العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تدخله لمنع عرض كتاب في معرض دمشق الدولي يحرض على "الإرهاب والطائفية" للزعيم الأسبق لتنظيم القاعدة في العراق "أبو مصعب الزرقاوي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على طلب جهاز المخابرات العراقي، قامت الحكومة السورية تحظر بيع كتاب (هل أتاك حديث الرافضة) في معرض دمشق الدولي للكتاب، والذي يتضمن سلسلة محاضرات للإرهابي (أبو مصعب الزرقاوي)".

وأكد أن "جهاز المخابرات تدخّل بشكل مباشر لدى الجهات المختصة في الحكومة السورية، ما أسفر عن حظر عرض وبيع الكتاب".

وأوضح المصدر أن "الكتاب يتضمن تلخيصاً لصوتيات الزعيم الأسبق لتنظيم القاعدة في العراق، الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي، وكان مدرجاً ضمن إصدارات دار نقش للطباعة والنشر، وهي دار نشر سورية مقرها إدلب".

وأضاف أن "إدراج الكتاب ضمن المعرض أثار جدلاً واسعاً بشأن غياب الرقابة على المحتوى الذي يحرض على الطائفية والكراهية، الأمر الذي استدعى تدخلًا أمنياً عاجلاً لمنع تداوله".