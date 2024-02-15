مصدر في جهاز المخابرات العراقي: نحن من اعتقل زوجتي البغدادي وابنته

شفق نيوز/ أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الخميس، إنه هو من اعتقل زوجتي زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي وابنته.

وقال مصدر في الجهاز لوكالة شفق نيوز، إن "الجهاز هو من القى القبض على زوجتي زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي وابنته حيث تمت عملية القبض والاسترداد في احدى الدول المجاورة للعراق".

واضاف أن "الجهاز تمكن من التوصل الى هوياتهن واماكن اختبائهن وهن يحملن جنسيات غير عراقية، وبعد تحقيقات مطولة اعترفن بارتباطهن بالبغدادي وخلال التحقيقات الاولية انكرن ارتباطهن بالبغدادي وتطلب الامر اجراء فحص ال”DNA” لاثبات ذلك".

وختم المصدر بالقول، "بعد ظهور نتائج الفحص اتضح دقة معلومات جهاز المخابرات وتم تدوين اعترافاتهن واحالتهن الى الجهات القضائية المختصة".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن إعلام القضاء العراقي، أن محكمة تحقيق الكرخ الاولى وضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الارهاب الهاربين خارج العراق تمكنت من استعادة عائلة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي.

وذكر البيان، أنه "باشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الاولى القي القبض على عائلة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي وتم تدوين اقوالهم، فيما زالت التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الارهابية".