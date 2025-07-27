جنوب العراق.. مقتل ضابط بنزاع عشائري و"غموض" يلفّ مصير مواطن

شفق نيوز- ميسان/ الديوانية

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم الأحد، بمقتل ضابط إثر محاولته فض نزاعاً عشائرياً، والعثور على عجلة مواطن مفقود منذ 24 ساعة، في محافظتي ميسان والديوانية.

ففي محافظة ميسان، ذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً أنهى حياة النقيب في الشرطة الاتحادية، مروان سلمان، أثناء محاولته مع قوة أمنية فض النزاع".

وفي الديوانية، قال مصدر، إن "الأجهزة الأمنية عثرت على سيارة المواطن وسام الغانمي في النهر الثالث بعد مرور 24 ساعة على فقدانه في قضاء عفك"، دون الكشف عن مصير المواطن.