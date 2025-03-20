جنوب العراق.. انتحار خمسيني وضبط طبيب مزيف وتفكيك عصابة سطو

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية جنوب العراق، يوم الخميس، بحدوث حالة انتحار وضبط منتحل صفة طبيب وإحباط عملية سطو مسلح في محافظات المثنى والبصرة وميسان.

وفي المثنى، ذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن مواطناً في الخمسينيات من عمره أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص داخل منزله في قضاء الرميثة شمال مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى جنوبي العراق.وأوضح المصدر، أن المنتحر استخدم بندقية من نوع "كلاشنكوف"، فيما لم تُعرف دوافع الحادث حتى الآن، مشيراً إلى نقل الجثة إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي البصرة، كشف مصدر أمني في المحافظة عن ضبط شخص ينتحل صفة طبيب اختصاص في المفاصل والعمود الفقري داخل مركز طبي غير مرخص في مركز المدينة.وأشار المصدر إلى أن عملية الضبط جرت وفق قرار قضائي، وبالتنسيق بين فريق من قسم التفتيش في صحة البصرة ومديرية مكافحة الجريمة.

وأكد أن المتهم كان يقوم بكتابة وصفات علاجية مشفرة وباللغة العربية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي ميسان، أعلنت قيادة شرطة المحافظة عن تفكيك عصابة للسطو المسلح وإلقاء القبض على جميع أفرادها، بعد ورود شكاوى من مواطنين تعرضت منازلهم لسرقات شملت مبالغ مالية ومصوغات ذهبية. وأوضحت القيادة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن العملية تمت بالتعاون بين قسم مكافحة الإجرام وخلية الصقور الاستخبارية، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لتعقب الجناة.

وبعد جمع المعلومات وتحديد أماكن تواجدهم، نفذت قوة أمنية عملية مداهمة أفضت إلى اعتقال ثلاثة أشخاص متورطين، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم.