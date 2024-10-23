جنوبي العراق.. نزاع مسلح يأتي على شيخ عشيرة ثالث

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، ليلة الأربعاء- الخميس، بتسجيل حالة انتحار شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، التي شهدت هجوماً مسلحاً إثر خلافات عشائرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 20 عاما اقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة مسدس (طلقة في الرأس) داخل منزله بناحية بني زيد التابعة لقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "دوافع الانتحار الحالة النفسية التي يمر بها المجنى عليه".

وعلى صعيد اخر، أقدم مجهولون على مهاجمة منزل شيخ عام عشيرة الحسينات، قيصر الحسيناوي، بمنطقة العگر جنوبي الناصرية مركز المحافظة، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية.

وكانت محافظة ميسان المجاورة شهدت الاربعاء توتراً أمنياً دفع بقوة عسكرية كبيرة من مركز المحافظة إلى قضاء على الغربي لاحتواء توتر عشائري تجدد بين عشيرتين.

وتسبب النزاع العشائري بمقتل شيخ عشيرة الذهيبات ضمن قضاء "علي الغربي" في محافظة ميسان، بالإضافة إلى مقتل أحد شيوخ العشيرة الثانية.

في غضون ذلك قال شهود عيان في المنطقة للوكالة، إن النزاع بين العشيرتين تجدد على خلفية مقتل شيخ عشيرة بني كعب في القضاء المذكور من قبل عشيرة الذهيبات في شهر محرم الماضي.