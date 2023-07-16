جنوبي العراق.. مسلح يقتحم دائرة حكومية ويصيب مديرها

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأحد، باقتحام مسلح لدائرة حكومية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحاً اقتحم شعبة ماء قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة وأصاب مدير ماء سيد دخيل المهندس احمد شناوة، برصاصة في ساقه"، مشيراً إلى أن "المسلح لاذ بالفرار لجهة مجهولة".

ولفت إلى أن "سبب اقتحام المسلح للشعبة يعود لخلاف سابق مع مدير الماء حصل يوم الخميس الماضي ولم تنجح مساعي الصلح بين الطرفين خلال اليومين الماضيين".