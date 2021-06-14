جنوبي العراق.. "أطفال" يفجرون نزاعاً عشائرياً جديداً واعتقال عصابة مخدرات "نصفها نساء"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بحدوث نزاع عشائري وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب "أطفال".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً بين أطفال بمنطقة حي التضحية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، تحول لنزاع مسلح بين ذويهم أصيب خلاله 4 أشخاص بجروح، بينهم اثنان من المستطرقين في الشارع".

وأضاف، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى لأقرب مركز صحي، فيما داهمت منازل الجناة واعتقلت 6 منهم".

ويعد هذا النزاع هو الثاني خلال ساعات، حيث اندلع نزاع عشائري "طاحن" بقضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية، استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بسبب الخلافات على "ملعب لكرة القدم"، ماتسبب بمقتل شخص واصابة آخرين.

وفي ميسان، قال مصدر أمني في المحافظة، أن قوة أمنية اطاحت بعصابة "خطرة" وسط العمارة مركز المحافظة، مشيراً إلى أن "نصف أفرادها من النساء".

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العصابة تمتهن التجارة في المخدرات وصناعتها"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول العصابة وعدد أفرادها.