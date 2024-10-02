جنوبي العراق .. العثور على اجزاء من صاروخ أطلقته إيران صوب اسرائيل

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بالعثور على أجزاء من صاروخ سقطت في محافظة الديوانية جنوبي البلاد بعد ما أطلقته إيران صوب اسرائيل الليلة الماضية.

وأضاف المصدر، في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان احد خزانات الوقود لأحد الصواريخ الإيرانية التي أطلقتها أمس تجاه اسرائيل سقط في منطقة البركات التابع لقضاء "سومر" شمالي محافظة الديوانية دون وقوع خسائر بالارواح او إصابات.

ومساء أمس سقط خزان وقود لأحد الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل في ارض خالية قرب قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، عن ضرب أهداف عسكرية مهمة في قلب اسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك رداً على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، وقائد فيلق القدس الإيراني في سوريا ولبنان عباس نيلفوروشان.