جنرال أمريكي كبير يحذر من "جيل جديد محتمل لداعش" يتألف من "25000 طفل"

شفق نيوز/ شدد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا على أن أيديولوجية داعش لا تزال تشكل تهديدًا، مؤكداً ضروري "مواصلة الضغط على داعش من خلال عملياتنا الشريكة".

وقال كوريلا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هناك حرفيا "جيش داعش" معتقل في العراق وسوريا. "يوجد اليوم أكثر من 10000 من قادة ومقاتلي داعش في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سوريا وأكثر من 20000 من قادة ومقاتلي داعش في مراكز الاحتجاز في العراق".

وأشار إلى أن "هروب سجن داعش في كانون الثاني/ يناير 2022 في مدينة الحسكة السورية يذكرنا بالمخاطر التي تفرضها هذه السجون"، مبيناً "أسفرت المعركة التي تلت ذلك لاحتواء الاختراق عن مقتل أكثر من 420 من داعش وقتل قسري لأكثر من 120 من شركائهم."

كما حذر من وجود "جيل جديد محتمل لداعش. وقال: "هؤلاء هم أكثر من 25000 طفل في مخيم الهول معرضون للخطر".

ويعيش في مخيم الهول السوري الاف العوائل من ذوي تنظيم (داعش)، بينهم عوائل عراقية فيما تم اعادة جزء منهم الى العراق وتحديدا الى مخيم الجدعة فيما ترصد ما تبقى من العوائل الاخرى التي تنتظر تسوية اوضاعها وسط مخاوف من عدم اعادة تأهيل هذه العوائل أو تسلل مسلحي التنظيم عبرها الى الدول التي تعود اليها.

وفي وقت سابق من اليوم، أرجعت وزيرة الهجرة العراقية، سبب إيقاف عودة النازحين من مخيم الهول إلى العراق إلى "تهيئة الأمور اللوجستية"، مشيرة الى استئناف عودتهم مطلع العام المقبل وفق ترتيب أمني جديد.