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جنايات ميسان.. الإعدام لـ"إرهابي" إغتال نقيباً في الشرطة

Category: أمـن

Date: 2022-02-28T18:06:51+0000
جنايات ميسان.. الإعدام لـ"إرهابي" إغتال نقيباً في الشرطة

شفق نيوز / افاد مصدر في محكمة جنايات ميسان، يوم الاثنين، بأن المحكمة أصدرت حكماً بإعدام متهم نفذ عملية قتل أحد الضباط في القوات الأمنية، مبينة ان الحكم استند لقانون مكافحة الإرهاب.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ميسان الاتحادية اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم والمجرم البارز في المحافظة يدعى (علي صبيح الحمراني) بعد ادانته بقتل ضابط الشرطة النقيب في القوات الامنية (محمد الشموسي)"، مبينا ان "قرار الحكم صدر استنادا لاحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وبين المصدر، ان "النقيب الشموسي كان المسؤول الاول في ميسان عن عمليات اعتقال المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري في المحافظة قبل اغتياله منتصف العام الماضي 2021".

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