جنايات كركوك تصدر حكماً بالإعدام بحق "ارهابي" ينتمي لـ"حسبة داعش"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كركوك، يوم الثلاثاء، حكماً بالاعدام بحق "ارهابي" قيادي مسؤول فيما يعرف بـ (الحسبة) و(الامنية) بتنظيم داعش.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،أن "الارهابي انتمى الى المجاميع الارهابية وعمل بصفة قيادي مسؤول مايعرف بـ (الحسبة) و(الامنية) وكذلك المشاركة في اعتقال وقتل عدد من المواطنين".

وأضاف أن "الارهابي قام بتفجير دار احد المواطنين وجلد اخر (اربعون جلدة) لكونه كان يدخن السكائر"، لافتا إلى أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1و3و5و7 و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".