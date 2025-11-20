بينهم امرأة.. المؤبد بحق 19 إرهابياً أحرقوا مواكب في الأربعينية بكربلاء

شفق نيوز– كربلاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، يوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق تسعة عشر 19 إرهابياً بينهم امرأة، أقدموا على حرق عدد من المواكب الحسينية خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين لعام 2025.

وأوضح إعلام القضاء في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم داعش نفذوا مخططًا إرهابيًا استهدف المواطنين خلال الزيارة الأربعينية في مدينة كربلاء، بهدف بث الرعب وتحقيق أهدافهم الإجرامية.

وجاء الحكم استنادًا إلى أحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبالدلالة على المادة الثانية / 1 و2 و4 و7 منه، إضافة إلى مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات، واستدلالًا بأحكام المادة 132 / 1 من القانون ذاته.