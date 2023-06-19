جنايات صلاح الدين: الاعدام لمخبر عن تحركات القوات الامنية والاشتراك في خطفهم

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالإعدام بحق عنصر بتنظيم داعش، مسؤول عن الإبلاغ عن تحركات القوات الامنية في قضاء الشرقاط.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام بحق الارهابي (أ) عن جريمة الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي وترديد البيعة والعمل معهم كمخبر عن تحركات منتسبي القوات الامنية والاشتراك معهم في خطف احد المنتسبين من القوات الامنية بدوافع ارهابية".

وأشار إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها على المجرم وفقا لإحكام المادة الثانية /1 و3 و8 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".