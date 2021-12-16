جنايات بابل تحكم بالإعدام لاثنين من تجار المخدرات

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات بابل، يوم الخميس، حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين من تجار المخدرات، فيما كشفت عن ضبط كميات كبيرة من مسحوق الكريستال بحوزتهما.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرمين اثنين يتاجرون بالمخدرات"، لافتا إلى أن "القبض على المجرمين تم بعد عملية أمنية نوعية في ثلاث محافظات تحت إشراف القضاء أسفرت عن ضبط اثني عشر كيلوغراما من مخدر الكريستال بحوزتهما".

وتابع أن "الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".