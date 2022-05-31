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جنايات الرصافة تقضي بإعدام 3 مدانين بتفجير مجمع "الليث" في الكرادة

Category: أمـن

Date: 2022-05-31T14:34:55+0000
جنايات الرصافة تقضي بإعدام 3 مدانين بتفجير مجمع "الليث" في الكرادة

شفق نيوز / قضت محكمة جنايات الرصافة، يوم الثلاثاء، بإعدام ثلاثة مدانين بتفجير مجمع "الليث" في منطقة الكرادة داخل وسط العاصمة بغداد.

وجاء في نص قرار المحكمة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "الحكم على كل من المجرمين (غزوان علي حسين الزوبعي، كرم علي عبد الله العبيدي، وليث هادي حيدر الجبوري) بالإعدام شنقاً حتى الموت".

وأوضحت المحكمة، أن "القرار جاء وفق أحكام المادة الرابعة/أولاً، وبدلالة المادة الثانية 1،3،7 من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك عن جريمة تفجير سيارة مفخخة في منطقة الكرادة داخل، بالقرب من (مجمع الليث) بتاريخ 3/7/2016".   

ووقع التفجير الانتحاري الذي ضرب حي الكرادة في بغداد والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" بتاريخ /7/3 2016، واوقع اكثر من 300 ضحية وجريح.

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