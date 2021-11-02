سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جنايات البصرة: الاعدام شنقا بحق مجرمين قتلا مواطناً شارك بتظاهرات تشرين

Category: أمـن

Date: 2021-11-02T10:59:52+0000
جنايات البصرة: الاعدام شنقا بحق مجرمين قتلا مواطناً شارك بتظاهرات تشرين

شفق نيوز/ قضت محكمة جنايات البصرة بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مجرمين اثنين عن جريمة قتل لأحد المواطنين اثناء مشاركته بتظاهرات تشرين في البصرة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن "المجرمين اعترفا بتفاصيل هذه الجريمة بعد اقدامهما على قتل احد المواطنين بعد اطلاق النار عليه اثناء مشاركته بمظاهرات تشرين قرب مدارس شط العرب الجامعة".

وأضاف أن "المجرمين اعترفا بعملية القتل والتي كان الهدف منها لغرض زعزعة الامن والاستقرار واثارة الخوف في نفوس الناس تحقيقا لغايات ارهابية، لافتا إلى أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

related

الحكم بالاعدام على قاتل عبير الخفاجي

Date: 2021-08-22 09:27:33
الحكم بالاعدام على قاتل عبير الخفاجي

محكمة في بغداد تحكم بالاعدام على امرأة وعشيقها لقتلها زوجها

Date: 2020-02-26 10:10:54
محكمة في بغداد تحكم بالاعدام على امرأة وعشيقها لقتلها زوجها

القضاء يحكم بالاعدام بحق مرتكب مجزرة الحيرة في النجف

Date: 2021-09-16 12:39:28
القضاء يحكم بالاعدام بحق مرتكب مجزرة الحيرة في النجف

مصرع أسرة كاملة مؤلفة من ثلاثة أفراد بحادث حريق جنوبي العراق

Date: 2021-08-28 06:49:17
مصرع أسرة كاملة مؤلفة من ثلاثة أفراد بحادث حريق جنوبي العراق

امريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول في حزب الله العراقي

Date: 2020-04-11 07:37:06
امريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول في حزب الله العراقي

سيّاف في النجف يطعن المارّة وينادي: هل من مبارز؟

Date: 2021-06-02 20:47:07
سيّاف في النجف يطعن المارّة وينادي: هل من مبارز؟

عبوة ناسفة تصيب مسؤولاً بالحشد وتودي بحياة 4 عناصر

Date: 2020-06-30 15:41:46
عبوة ناسفة تصيب مسؤولاً بالحشد وتودي بحياة 4 عناصر

اطلاق سراح الناشطة المختطفة ماري محمد في بغداد

Date: 2019-11-19 14:02:07
اطلاق سراح الناشطة المختطفة ماري محمد في بغداد