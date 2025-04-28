جميعهم شباب.. 3 جثث تعكر أمن قضاء ميساني

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، يوم الاثنين، بالعثور على 3 جثث لشبان، بينهما جثتين لشقيقين عمرهما دون العشرين عاما.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثتين لشخصين قتلا رميا بالرصاص، في احدى الأراضي الزراعية بقضاء المجر الكبير جنوبي محافظة ميسان"، لافتا إلى ان "المجنى عليهما اشقاء وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

واضاف ان "القوات الامنية عثرت على جثة شاب آخر اقدم على الانتحار رميا بالرصاص، داخل احدى هياكل البناء في قضاء المجر الكبير ايضا، وهو في العشرينات من عمره، دون معرفة دوافع الانتحار واسبابه".