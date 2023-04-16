جملة تنقلات لقادة عسكريين كبار في العراق

شفق نيوز/ قامت قيادة القوات البرية، اليوم الأحد، بمجموعة تنقلات لقادة في قيادة عمليات الأنبار والمقر المسيطر لقيادة عمليات طوزخورماتو.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه سيتم نقل "لواء مد ركن جاسم محمد خليفة حمزة من قائد المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو الى قيادة العمليات المشتركة (لاكماله السقف الزمني للمنصب)، ونقل اللواء مشاة ركن وسام عبد الرزاق كاظم سلمان من منصب نائب القائد العام لشؤون وزارة الدفاع (قيادة عمليات الكرخ)، الى منصب قائد المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو، ونقل اللواء درع ركن هيثم عبد الخضر جاسم حمادي من منصب رئيس اركان قيادة عمليات الأنبار الى منصب نائب القائد العام لشؤون وزارة الدفاع (قيادة عمليات الكرخ)".

وأضاف أنه سيتم نقل "اللواء مشاة ركن علي جاسم عواد علي من منصب ضابط الركن الأول ( الأركان العامة قيادة عمليات الأنبار) الى رئيس اركان قيادة عمليات الأنبار، ونقل عميد صواريخ ركن ليث محمود خليفة محمد من منصب نائب قائد فرقة المشاة الخامسة، الى منصب ضابط الركن الأول ( الأركان العامة قيادة عمليات الأنبار)، ونقل عميد مشاة ركن محمد برهي هاشم لاحج من منصب رئيس اركان فرقة المشاة 16 الى نائب قائد فرقة المشاة الخامسة، وأخيرا نقل عميد مشاة ركن فيصل غازي سلمان أحمد من منصب مدير قسم الأركان العامة فرقة المشاة 17 الى رئيس اركان فرقة المشاة 16".