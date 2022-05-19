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جمعت بين الإرهاب والـ"بككه".. اعتقال عصابة بحوزتها (32) كغم مخدرات على الحدود العراقية

Category: أمـن

Date: 2022-05-19T07:03:33+0000
جمعت بين الإرهاب والـ"بككه".. اعتقال عصابة بحوزتها (32) كغم مخدرات على الحدود العراقية

شفق نيوز / كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن اعتقال ستة متهمين اغلبهم عرب بحوزتهم (32 كغم) عند محاولتهم دخول الأراضي العراقية، فيما بيّن ارتباط المتهمين بتهم إرهابية وعناصر حزب العمال.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناء على أوامر قضائية وبإشراف مباشر من محكمة تحقيق نينوى، القت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى القبض على ستة متهمين وبحوزتهم ٣٢ كغم من مادة الكرستال المخدرة عند محاولتهم التسلل من سوريا باتجاه العراق".

وأضاف البيان أن "خمسة من المتهمين يحملون الجنسية العربية كانوا يرومون الالتحاق في جبال سنجار مع البككة، وأما المتهم السادس فهو عراقي الجنسية ومطلوب للمحكمة وفق المادة ٤ ارهاب عن قيامه بنقل سيارة بيك اب في عام ٢٠١٩ لاحد مجرمي التنظيم في منطقة كوكجلي لغرض تفخيخها في حينها".

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