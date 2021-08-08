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جماعة شيعية تتبنى ثلاثة تفجيرات استهدفت التحالف الدولي في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-08T20:51:38+0000
جماعة شيعية تتبنى ثلاثة تفجيرات استهدفت التحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ تبنت جماعة شيعية تطلق على نفسها "قاصم الجبارين"، يوم الاحد، ثلاثة تفجيرات استهدفت التحالف الدولي في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت " سرية قاصم الجبارين" في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نتبنى اليوم ثلاثة عمليات نوعية استهدفت ارتال لوجستية تعود للجيش الامريكي في ثلاثة مواقع ومحافظات مختلفة  " بغداد ؛ الناصرية؛ بابل"، متوعدة "بالمزيد".

وأشارت إلى أن هذه العمليات تأتي "تلبية لنداء الوطن وحق الدفاع عن الارض من قوات الاحتلال الامريكي والثأر لدماء قادة النصر" وفق تعبير البيان.

يذكر أن ارتال دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي تعرضت، اليوم، لثلاثة تفجيرات بعبوات ناسفة  في كل من من محافظتي ذي قار وبابل وجنوب العاصمة بغداد.

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

 

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