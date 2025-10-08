"جماعة القربان" تصل كركوك عبر تسجيل أول حالة انتحار

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة انتحار ضمن بـ"جماعة القربان" في إحدى مناطق جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً أقدم على إنهاء حياته، بعد انتمائه لجماعة القربان، وذلك داخل منزله الواقع في إحدى القرى التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهويته.

وأضاف أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، فيما نُقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة".

وقد أفاد شهود عيان لمراسل الوكالة، أن "الشاب انتمى للجماعة، عبر وسائل التواصل، واشترك معهم بمجموعات عبر تطبيقات وسائل التواصل، وفي النهاية أقدم على إنهاء حياته".

ولفت المراسل، إلى أن، كركوك لم تشهد أي تجمعا لجماعة القربان حتى الان، وكل المنتمين للجماعة يكون عبر وسائل التواصل، حيث يكون الارتباط مجموعات في محافظة ذي قار تحديدا.

يذكر أن جماعة "القربان" هي مجموعة دينية متطرفة ظهرت في العراق، وتُعرف أيضًا بـ"العلي اللهية"، تروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية، حيث تُنفذ الجماعة طقوسًا غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، ذي قار، والديوانية، بعد تنفيذها طقوسًا متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.