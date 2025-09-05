جلسة "سكر ولهو" تتحول إلى جريمة قتل مروعة جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

تحولت جلسة "لهو وسكر" بين شباب أصدقاء في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوبي العراق، إلى جريمة قتل مروعة، حسبما أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن أحد الشبان في العشرينيات من عمره قام بضرب صديقه أثناء الجلسة، فما كان من الأخير إلا أن استخدم سكيناً حاداً وطعنه في القلب مرتين، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية تمكنت من توقيف المتهمين، بعد اعتراف أحدهم بارتكاب الجريمة، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.