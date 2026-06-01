بعد حادثة الظهيرة.. إجلاء 20 بحاراً من الباخرة "MSC" بعد استهدافها بمسيرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة على الباخرة العملاقة "MSC" وإجلاء 20 بحاراً منها، وذلك بعد تعرضها لحادث ظهيرة اليوم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الباخرة العملاقة (MSC) التي تحمل علم بنما، تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة سقطت بداخلها أثناء وجودها في المياه الإقليمية العراقية".

وأشار إلى "إجلاء 20 بحاراً من الباخرة إلى مركز البحث والإنقاذ في ميناء الفاو، من دون تسجيل إصابات بشرية".

وظهر اليوم تعرضت سفينة "MSC" القادمة من دبي إلى خلل ميكانيكي في خور عبد الله بعد مغادرتها ميناء أم قصر الشمالي، عقب إكمال عمليات تحميل 96 حاوية مخصصة للتصدير.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الخلل ناتج عن ضغط مكمني داخل حجرة التوازن 9 بلنص 10، ما تسبب بحدوث انفجار فني داخل السفينة بعد مغادرتها الميناء"، مؤكداً أن "الحادث ناجم عن عطل ميكانيكي ولا توجد مؤشرات على وجود أي أسباب أخرى وراءه".

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت متابعة الحادث والوقوف على أسبابه.