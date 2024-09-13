"جسم غريب" يُنهي حياة شاب شمالي بغداد بعد عودته من زيارة مرقد العسكريين

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بوفاة شاب متأثراً باصابة تعرض لها من جسم غريب شمالي بغداد أثناء عودته من أداء زيارة مرقد الإمامين العسكريين في مدينة سامراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود حادث على سريع بغداد/ التاجي لتتوجه على الفور قوة امنية الى المكان وقد تبين اصابة شاب مواليد العام 2002 بجسم غريب.

وبيّن أن هذا الشاب نُقل على اثرها الى المستشفى من قبل ذويه أثناء عودته من زيارة الإمام الحسن العسكري، وفارق الحياة داخل المستشفى، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.