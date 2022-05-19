جريمتا قتل وسرقة ببغداد واعتقال متهمين بزرع عبوة في المثنى

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، مساء الخميس، بوقوع جريمة قتل امرأة، وسطو مسلح على منزل موظف حكومي في العاصمة بغداد، فيما اعتقلت قوة أمنية ثلاثة أشخاص متهمين بزرع عبوة ناسفة ضمن حدود محافظة المثنى.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة، وبعد تشكيل فريق عمل والتوجه إلى المنطقة، عثر على جثة امرأة تولد ١٩٨٣ مقتولة بطلق ناري داخل منزلها ضمن دور التجاوز لتابعة لمنطقة أبو دشير".

وأضاف المصدر، أن "القوة الأمنية شرعت بجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة، في محاولة للوصول إلى الجاني".

وفي حادث آخر، أشار المصدر، إلى أن "ثلاثة أشخاص ملثمين، رصدتهم كاميرات المراقبة، وهم يقومون بعملية سطو مسلح على منزل موظفة في وزارة الصحة ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، مستغلين عدم تواجدها في المنزل".

وبين المصدر، أن "المسلحين قاموا بسرقة مبلغ قدره ١١٠٠ دولار أمريكي و٣٠٠ ألف دينار عراقي، ومخشلات ذهبية، وبندقية نوع كلاشنكوف، وستة هواتف، قبل أن يلوذوا بالفرار".

وفي المثنى، ذكر مصدر آخر للوكالة، أن "قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بزرع عبوة ناسفة على الطريق السريع ضمن حدود المحافظة".

وأوضح المصدر، أن "العبوة انفجرت صباح اليوم، وأسفرت عن إصابة منتسب أمني، والمعلومات تشيير إلى أنها كانت معدة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي".